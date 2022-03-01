Altı ilde FETÖ operasyonu: 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ’mahrem’ yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 30’u asker 33 kişinin olduğunu tespit etti.

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında 19’u görevde olan çeşitli rütbelerdeki askerler ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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FOTOĞRAF 10 Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan adrese gelen TEM ve Özel Harekat ekipleri, şüphelinin evine girmek için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi. Kapı arkadan güçlendirildiği için ekipler levye ile açmaya çalıştılar, ardından balyoz ile kapıya vurdular. Kapı daha sonra zırhlı araç yardımıyla açıldı. İçeri giren Özel Harekat timi söz konusu şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: Koçbaşıyla kırılamayan kapıyı zırhlı araçla açtılar Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin evinin güçlendirilmiş kapısı koçbaşıyla kırılamayınca zırhlı araç yardımıyla açıldı.

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