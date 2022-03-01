Gündem Altı ilde FETÖ operasyonu 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı
MERSİN

Altı ilde FETÖ operasyonu: 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı

Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Altı ilde FETÖ operasyonu: 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı
Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ’mahrem’ yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 30’u asker 33 kişinin olduğunu tespit etti.

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında 19’u görevde olan çeşitli rütbelerdeki askerler ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: Koçbaşıyla kırılamayan kapıyı zırhlı araçla açtılar
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
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Özel Harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan adrese gelen TEM ve Özel Harekat ekipleri, şüphelinin evine girmek için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi.
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Kapı arkadan güçlendirildiği için ekipler levye ile açmaya çalıştılar, ardından balyoz ile kapıya vurdular. Kapı daha sonra zırhlı araç yardımıyla açıldı. İçeri giren Özel Harekat timi söz konusu şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
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Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
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Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
Title
Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
Title
Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
Title
Zırhlı araçla kapı açıldı... Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: Koçbaşıyla kırılamayan kapıyı zırhlı araçla açtılar
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin evinin güçlendirilmiş kapısı koçbaşıyla kırılamayınca zırhlı araç yardımıyla açıldı.

Sallanıyor çökme tehlikesi var: Silivri’de çürüyen üst geçit bölge halkını korkuttu
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Silivri D-100 Karayolu'ndaki üst geçit bakımsızlıktan neredeyse kullanılamaz hale geldi. Üst geçidin büyük oranda çürüdüğü görülüyor.
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evresinde bulunan okulun öğrencileri, veliler ve bölge esnafı tarafından sıklıkla kullanılan üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Üst geçidi her gün kullanmak zorunda kalanlar durumdan şikayetçi olurken, üst geçidin yenilenmesini istiyor.
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Yılmaz Kaygusuz, \"Bu köprünün yenilenmesi lazım, bizler gibi köprüde yaşlanmış artık. Köprünün çökme tehlikesi de var\" dedi.
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Üst geçitten inip çıkarken ayaklarının takıldığını belirten Hüseyin Türkeş ise, \"Çok tehlikeli. Üst geçit sallanıyor çökme tehlikesi de var\" şeklinde konuştu.
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Cihan Yatmaz da, \"Geçen gün oğlumla geçerken ayağı takıldı düşüyordu, basamaklarda boşluklar var. Burası tehlikeli. Yapılması lazım sağlığımız için. Özellikle çocuklar için burası çok tehlikeli\" ifadelerini kullandı.
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Her gün köprüyü kullandığını söyleyen Berker Kızıl, \"Bakımsızlıktan dolayı köprü çürümüş. Buradan yetililere sesleniyorum; buranın bakımların yapılması lazım. Buradan geçerken neden bir insanımızın sağlığına zarar gelsin\" diye konuştu.
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Sallanıyor çökme tehlikesi var: Silivri’de çürüyen üst geçit bölge halkını korkuttu
Silivri, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Yayaların kullandığı üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Yayalar, çökme tehlikesi bulunan üst geçidin yenilenmesini istiyor. Üst geçitten inip çıkarken ayaklarının takıldığını belirten Hüseyin Türkeş, "Çok tehlikeli. Üst geçit sallanıyor çökme tehlikesi de var" şeklinde konuştu.


Kapıyı zırhlı araçla açtılar

Kapıyı zırhlı araçla açtılar

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