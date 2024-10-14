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Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonu: 91 şüpheli tutuklandı

Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonu: 91 şüpheli tutuklandı

08:4514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi.

Altı ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-34" ve "Kuyu-35" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'i tutuklandı, 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildi.

Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'i tutuklandı, 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

58 ilde ‘Kuyu-28’ operasyonu: 160 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde 'Kuyu-28' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 160 şüpheli yakalanırken; şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.


#Kuyu-34
#Kuyu-35
#Suç örgütü
#Kahramanmaraş

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