Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonu: 91 şüpheli tutuklandı

Altı ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-34" ve "Kuyu-35" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'i tutuklandı, 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildi.
Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendi.
Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.