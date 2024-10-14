Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonu: 91 şüpheli tutuklandı

İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te Cuma Ali Dursun (cezaevinde), Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te Rıdvan Dündar'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 95 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.