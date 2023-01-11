Altı kaptan bir gemiyi batırır: Esnafa destek 150 milyar liraya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından düzenlenen Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması’nda 6’lı masaya tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak aylardır milletin huzurunda olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bir yandan bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyor bir yandan ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla geleceğimize ışık tutuyoruz ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor.”

KARŞIMIZA ÇIKABİLEN ADAY YOK

“Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı. Onlarla yarışmış ve milletimizin teveccühü ile sandıkta ipi göğüslemiştik. Şimdi seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar. Etrafında 6 kişi gözüküyor. Bir de gözükmeyen var, 7. Tabii bunun dışından kimler var, bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için hayırlı bir yarış başlasın. Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz kardeşlerim, 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ‘Ülkeyi yönetmeye talibiz’ diyorlar. ‘Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz’ diyerek çıktıları yolda döndüler, dolaştılar, sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler.”

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BİR DAVULA 6 TOKMAK İNECEK

“Biliyorsunuz, ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her 2 kişiden birinin oyunu almak gerekiyor ama bunların seçtiği cumhurbaşkanı, oyunu aldığı en az 2 kişiden birine değil masadaki 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. 2 kavram çok önemli; güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye ‘cumhurbaşkanı’ diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek, ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını bir tane davula 6 tokmak birden inecek.”

BU MİLLET BU OYUNU BOZAR

“Bir yanda 25-30 milyon insanın oyunu alan cumhurbaşkanı olacak diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten 6 kişi olacak. Bu modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu’daki insanımızın kargaları uzak tutsun, diye tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti olabilmesi mümkün mü? Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yağma. Bu millet; bu oyunu bozar arkadaş bozar.”

Milletimiz sivil vesayete karşı duracak

Daha önce Türkiye’de 6 ayda, yılda ve 1,5 yılda seçim yapıldığını anımsatan Erdoğan, muhalefetin ‘mutabakata vardık‘ dediği sistemin anayasa aykırı olduğunu belirterek bunun sivil darbe teşebbüsü olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine, terör örgütleri eliyle koparılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır” dedi. “Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin” demenin milletin aklıyla alay etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, “85 milyon yerine altılı masadaki genel başkanlara hizmet edecek bir kuklayı ‘aday’ diye millete dayatmak, kibrin ve bencilliğin dik alasıdır. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder” diye konuştu. Erdoğan, “Bu kadar çok cumhurbaşkanı silüetinin olduğu yerde eser de olmaz, hizmet de olmaz. Daha da önemlisi ülkemizin, dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu fırtınalı sularda böyle bir yönetimle yol alması, savaşlardan krizlere uzanan gerilimleri başarıyla yönetmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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Esnafa destek paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gizli gücümüz” diye seslendiği esnafa yönelik “İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnafımızla birlikte kurup bugünlere getirdiysek, ülkemizi vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin, kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl esnafımızla birlikte kurtardıysak, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla birlikte tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da esnafımızla birlikte inşa edeceğiz” dedi.

FİNANSMANA KOLAY ERİŞİM

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dünya ile birlikte Türkiye’nin de etkilendiğini hatırlatan Erdoğan bu dönemde esnafı yalnız bırakmadıklarını ve verdikleri destekleri anlattı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede, toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece, binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz.”

BORÇLARA TAKSİT İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank’tan Paraf TROY Esnaf Kredi Kartı bulunan esnafın, kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz olmak üzere toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faiz oranıyla taksitlendirme yapabileceğini ifade etti. Erdoğan, Paraf TROY Esnaf Kredi Kartı olan esnafın ham madde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini de yüzde 50 oranında artırarak 100 bin liradan 150 bin liraya yükselttiklerinin müjdesini de verdi.

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Kılıçdaroğlu’ndan 50 bin lira kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel işbirliğinin daha da güçleneceğine inandığını söyleyen Erdoğan, Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini belirtti. Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak’taki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

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