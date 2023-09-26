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Altıeylül Belediyesi’nden okul kantinlerine denetim

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul kantini denetimlerine başladı.

Haber Merkezi
14:33 . 26/09/2023 Salı
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Altıeylül Belediyesi’nden okul kantinlerine denetim

Altıeylül Belediyesi’nden okul kantinlerine denetim

Altıeylül Belediyesi ekipleri; kantinlerde ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeiler, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, mutfak içi rafların ve tezgâh üstlerinin temizliği ile ilgili kontroller gerçekleştirirken okulların kantin ve yemekhanelerinde gıdaların üretim, hazırlama, depolama alanları, ruhsat gibi evraklar ile ilgili incelemelerde de bulundu.

Başkan Avcı: Çocuklarımızın sağlığı bizim için herşeyden daha önemli

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmelerde, Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz ve Zabıta Müdürlüğü’müzün ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler ile birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık.

Başkan Avcı: Denetimlerimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecek

Altıeylül Belediyesi ekipleri kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu inceledi. Ekipler ayrıca; kantinlerin uyması gereken kuralları ve personellerinin bilgilendirilmesini sağladı. Altıeylül’de okullarımızın kantin denetimleri eğitim-öğretim dönemini boyunca devam edecektir" diye konuştu.


#altıeylül
#denetim
#okul
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