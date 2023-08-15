Altıeylül'de ‘Bilinçli gençliğe doğru': Kur’an kursunda başarılı olan 519 öğrenciye ödül

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “İkincisini düzenlemiş olduğumuz ‘Bilinçli Gençliğe Doğru’ yaz Kur’an kurslarımızda başarılı olan öğrencilerimize ödüllerini verdik. Siz değerli çocuklarımız sizler, bu millete, bu memlekete faydalı insan olacaksınız. Çünkü bu devlet çok kutsal bir devlet, bu millet çok mübarek bir millet. Çünkü dünyada mazlumlara el uzatmış bizlerden; sizlerden başkası yok. Onun için kendinizi iyi yetiştirin” dedi.





Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Altıeylül Diyanet İşleri İlçe Müdürlüğü ortaklaşa gerçekleştirilen 'Bilinçli Gençliğe Doğru' projesine 4 bin 500 öğrenci katılım sağladı. Aralarında başarılı olan 519 öğrenci Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Başarılı olan 100 öğrenciye bisiklet, 127 öğrenciye bluetooth kulaklık, 192 öğrenciye scooter ve 100 öğrenciye de çeşitli hediyeler armağan edildi.





Etkinliğe Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Diyanet İşleri Başkanlığı Altıeylül Müftüsü Hayati Yelkovan, Kuran Kursu görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.





OKULLARIN KAPANMASIYLA ÇOCUKLARIMIZ KUR’AN-I KERİM İLE TANIŞTI

"Bilinçli Gençliğe Doğru" sloganıyla Altıeyül'de okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların dini bilgilerini geliştirmeleri için yaz dönemi boyunca 4 bin 500 öğrenci Kuran Kursları'nda eğitim gördü. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Belediyemiz ve Altıeylül Diyanet İşleri İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje içerisinde, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun içeriği ile tanıştırmak, dini bilgileri doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için okulların kapanmasıyla birlikte çalışma başlattık. Altıeylül'de 4 bin 500 çocuğumuz camilerimizde eğitim gördü" dedi.





BAŞKAN AVCI: ÇOCUKLARIMIZA KURAN-I KERİMİ ÖĞRETEN HOCALARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Başkan Avcı, “Sayın kaymakamım değerli il müftüm değerli hocalarımız kıymetli veliler sevgili çocuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Peygamberimizin hadisi şerifinde ‘Kur’an-ı öğrenen ol, öğreten ol, bunları olamazsan onları destekleyen ol desteğe de gücün yetmiyorsa ise muhabbet duyan ol. Beşinci olma helak olursun’ diyor. Şimdi burada bir tarafta güzel kitabımız Kuran-ı Kerim’i öğrenen çocuklarımız var, bir tarafta onlara güzel Kur’an-ı Kerim’i öğreten hocalarımız var. Diğer taraftan onları destekleyen ailelerimiz bulunuyor. Allah’a hamd olsun ilk 4’ün tamamı burada. Allah’a çok şükür ki beşinci kısım burada yok. Onun için salonda bulunan herkesi tebrik ediyorum.

BAŞKAN AVCI: SEVGİLİ ÇOCUKLAR BİZLER SİZLERİN YANINIZDAYIZ

Siz değerli çocuklarımız sizler, bu millete, bu memlekete faydalı insan olacaksınız. Çünkü bu devlet çok kutsal bir devlet, bu millet çok mübarek bir millet. Çünkü dünyada mazlumlara el uzatmış bizlerden; sizlerden başkası yok. Onun için kendinizi iyi yetiştirin. Onun için sizler kendilerinizi yetiştirmek için gayret edin. Bizlerde yanınızda olmaya devam edelim. Bu ödül mekanizmasına bizi bu konuda teşvik eden çocuklarımıza çok büyük destek veririz diyen Sayın Altıeylül Kaymakamımız Turgay Hakan Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. Tabi bu 1,5 aylık süreç içerisinde size emek veren başarılı öğrencileri de karşımıza getiren hocalarımıza, Alteylül İl Müftümüze, İlçe Müftümüze de ve kendi personelimize de teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

ALTIEYLÜL İLÇE KAYMAKAMI TURGAY HAKAN BİLGİN: EMEĞE GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Altıeylül İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’de Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere şunları söyledi: “Yaz Kuran Kursları yüce dinimiz İslam’ı temel esaslarının öğretilmesi, namaz surelerinin öğrenmeleri, İslam ahlakını güzel davranmayı, güzel düşünmeyi genel olarak baktığımızda hayatlarına dinimiz esasları doğrultusunda yön vermeyi, çok değerli kılan kurslarımız. Gerçekten yüzlerce kursumuzda binlerce öğrencilerimizin katılımıyla değerli hocalarımızın büyük emekleriyle bu yılda güzel faaliyetler icra edildi. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’da kurslarımızda başarı gösteren çocuklarımızı ödüllendirmek için böyle bir gün tertiplediler. Kurslarımızda emeklerini esirgemeyen; İl Müftümüze, İlçe Müftümüze, kıymetli kuran kursu hocalarımıza, imamlarımıza cami görevlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İL MÜFTÜSÜ CELAL SÜRGEÇ: ÇOCUKLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Diyanet İşleri Başkanlığı Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, “Kur’an mucizesi 1400 yıldır devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bunu devam ettirmek sizlerin, bizlerin ehli iman olan kurana inanan bizlerin vazifesidir. Cenab-ı Hak bu yolda olan evlatlarımızı bu yolda başarılar nasip eylesin. Bu organizede gerçekten geçen yılda bu yıl da Balıkesir’de ve çevre illerde yapılmayan böyle bir organize başta sayın kaymakamımız ve buna maddi destekleriyle destek veren belediye başkanımızdan Allah razı olsun diyorum” dedi.



