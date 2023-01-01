Altıeylül’de mahalle ligi kupa töreni gerçekleşti

Başkan Avcı: Bizler gençlerimizin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durarak enerjilerini eğitimlerine ve spora vermelerini istiyor, bu amaçla onlar için birçok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, zamanı geldiğinde güzel ülkemizi onlara emanet edeceğiz. Bizler onlara güveniyor ve her zaman gençlerimizin yanında olarak destek olmaya devam ediyoruz. Buradan Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren, mücadele eden tüm takımları kutluyor, daha nice başarılar diliyorum. Dedi. Ödül töreninde konuşan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, “Ben buradan Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Altıeylül Belediyemize, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze böyle anlamlı ve değerli bir projeyi başlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri adına bu örnek projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, katılan, dereceye giren tüm takımları tebrik ediyorum. Dedi.