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BALİKESİR

Altıeylül'de mehter rüzgarı: Hayat bayram olsa

Altıeylül’de Ramazan Bayramı kutlamaları mehter takımı ve müzisyenler eşliğinde bayramın 2. gününde de coşkuyla kutlanmaya devam etti.

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Altıeylülde mehter rüzgarı: Hayat bayram olsa
Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

Altıeylül Belediyesi tarafından devam ettirilen Ramazan Bayramı kutlamaları, vatandaşlar ve özellikle de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Kutlamalara balkonlarından eşlik eden vatandaşlar tüm heybetiyle ve ecdadımızı gururla andığımız mehter marşlarıyla birlikte yürüyen mehter takımını hayranlıkla izlerken, müzisyenlerin şarkılarına da eşlik ettiler.

Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.
Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

Mehter takımı ve müzisyenlerin geçişi sırasında onları büyük bir heyecan ve mutlulukla izleyen çocuklar da mehter takımını hayranlıkla izlediler. Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.
Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

BAŞKAN AVCI “ÇOCUKLARIMIZIN ANILARINDA GÜZEL BİR YER ETTİK”

Altıeylül İlçesinde coşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı, herkesin eski ve sağlıklı günlere olan özlemini bir kere daha gösterdi.

Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.
Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

Pandemi sürecinde yaşadıklarımız hepimizin psikolojisini bozmuş, özellikle de mental olarak çok yormuştu.

Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.
Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği bayram etkinliğine olan ilginin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu oldu.

Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.
Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.

Müziğin, neşenin ve gülen yüzlerin insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi bu bayram Altıeylül’de görmüş olduk.

Tüm bu etkinliklerin baş mimarı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da bu etkinliklere katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı.

Boynu bükük geçen bayramı vatandaşların hoş bir şekilde geçirmelerini sağlayan mehter takımı ve müzisyenlere teşekkür eden Başkan Avcı “Bu süreçte özellikle çocukların hatıralarında güzel anılar bırakarak Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı Ruhunu diri tutmak istedik. Bizler Ramazan Ayı ruhunu ve Ramazan Bayramı neşesini en derinden yaşadık. Fakat bu zorlu süreçte geleceğimiz olan çocuklar bu ruhtan ve neşeden uzakta buruk bir bayram geçiriyorlardı. Bizler de şarkılar eşliğinde çocuklarımızın kapısına kadar geldik. Bu sayede de çocuklarımızın anılarında güzel bir yer ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek inanın her şeye değer. Ramazan Bayramı’nı bayram ruhu ile vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza yaşatabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

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