CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy bile isyan etti: Seçmen ne olduğu belli olmayan 6 kişi için Erdoğan’ı niye bıraksın? Altı muhalefet partisinin bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz daha bir aday açıklayamaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki yerel seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'u bile isyan ettirdi. Başsoy "Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor" dedi. "Ukrayna ve Rusya'nın ayakta alkışladığı bir Başkan var, Nobel alacağı konuşuluyor. Niye bıraksınlar Erdoğan'ı?" diye sordu..

Abone Ol