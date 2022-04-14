CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy bile isyan etti: Seçmen ne olduğu belli olmayan 6 kişi için Erdoğan’ı niye bıraksın?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki yerel seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy, katıldığı bir canlı yayın programında "Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor. Nasıl olsa seçim kazanılacak' diye bir hülya var orada. O hülya bana kâbusa dönebilecek bir rüya gibi geliyor." ifadelerine yer verdi.
- Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki yerel seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'dan 6'lı ittifaka yönelik bir eleştiri geldi.
"NİYE BIRAKSINLAR ERDOĞAN'I"
Başsoy katıldığı bir canlı yayın programında "Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor. Ukrayna ve Rusya'nın ayakta alkışladığı bir Başkan var, Nobel alacağı konuşuluyor. Niye bıraksınlar Erdoğan'ı?" ifadelerine yer vererek olası bir başarısızlığın altını çizdi.