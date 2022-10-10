Gündem Altılı masada aday çıkmazı Çareyi oylama yapmakta buldular
POLİTİKA

Altılı masada 'aday' çıkmazı: Çareyi oylama yapmakta buldular

Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda bir türlü sonuca varamayan altılı masa çareyi oylama yapmakta buldu. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masa ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Haber Merkezi Diğer
Altılı masada aday çıkmazı: Çareyi oylama yapmakta buldular
Altılı masa

Bir masa etrafından altı partinin oluşturduğu ittifakta aday krizi devam ediyor. Seçimlere çok kısa bir süre kalmışken muhalefet partileri, adaylarının kim olacağı konusunda halen bir ilerleme kaydedebilmiş değil. Masada adaylık için yoğun çaba sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto yemişti.

Adayın kimin olacağı henüz belli değilken, adayın nasıl seçileceği konusunda da problem yaşanıyor. CHP'li eski Milletvekili, TV100 yazarı Barış Yarkadaş, köşe yazısında adayın nasıl seçileceği konusunda kulis bilgilerini paylaşarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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"En az üçünün oyu gerek"

Adayın oylama sonucu ortaya çıkacağını belirten Yarkadaş, "Edindiğim bilgiye göre, ‘Aday kim olacak?' sorusunun cevabının verileceği toplantıda, partiler masalarında bulunan dosyaları açacak ve dosyada yazan isimleri masaya getirecek. Bir parti eğer bir isim önerdiyse, o adayın masadaki altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek." ifadelerini kullandı.

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