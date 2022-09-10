Gündem Altılı masada bir çatlak daha Saadet Partili isim İttifakta yerleri olamaz diyerek CHPli dört kişiyi işaret etti
POLİTİKA

Altılı masada bir çatlak daha: Saadet Parti'li isim 'İttifakta yerleri olamaz' diyerek CHP'li dört kişiyi işaret etti

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP'li Tunç Soyer, Özgür Özel, Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi. Bu dört CHP'linin 'birliğin temeline dinamit koyduğunu' belirten Erduran, "Bu zihniyetin Millet İttifakı'nda yeri olamaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masada bir çatlak daha: Saadet Partili isim İttifakta yerleri olamaz diyerek CHPli dört kişiyi işaret etti
​Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Öze ve CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu'nun fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında CHP'li dört isme sert sözlerle yüklenen Erduran, "Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir." dedi.

"BİRLİĞİN TEMELİNE DİNAMİT KOYUYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke birliğini tesis etmek için gayret gösterdiğini söyleyen Erduran, "Bunlar da birliğin temeline dinamit koysun" ifadelerini kullandı.

Erduran, bu zihniyetin Millet İttifakı'nda yeri olmayacağını belirtti.

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