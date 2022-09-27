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POLİTİKA

Altılı masada bir kriz daha: Bakanlık kavgası alevlendi

Millet İttifakı'nda adaylık ve bakanlık bilmecesi devam ederken, altılı masada kavga bitmiyor. Son olarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz yaptığı açıklamalarla ittifak ortaklarını kızdırdı. Yılmaz, "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Altılı masada bir kriz daha: Bakanlık kavgası alevlendi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz

Altılı masada gerilim tırmanıyor. Halen süren adaylık krizi, HDP'ye bakanlık verilsin çıkışının ardından, masada kavgayı sürdürecek bir açıklama da İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan geldi.

HERKESE OYU KADAR BAKANLIK

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, katıldığı bir Twitter Space odası yayınında, bulunduğu ittifakı kızdırabilecek ifadeler kullandı.

"İKİ BÜYÜK ORTAK OLARAK CHP'YLE ANLAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ekonomiye ve genel seçimlere ilişkin konuşan Bilge Yılmaz, "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"BEKLENTİLERİM VAR AMA PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Bilge Yılmaz, "Doğru kadroların göreve geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tek parti olmasındansa daha zor bir süreç. Ama inanın böyle görüşmeler olayın kolay kısmı. Önce seçimleri kazanalım, gerisi gelir. Tabii seçimler kazanılmadan önce bu tür görev paylaşımları olacaktır. Son detaylarının daha sonraki tarihlerde olacağını düşünüyorum. Ekonomi önemli kadroları bir partiye de verilebilir, birkaç partiyle de paylaşılabilir. Benim kendi beklentilerim var ama onları burada paylaşmam doğru olmaz." dedi.

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