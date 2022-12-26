Gündem Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ediyor 6 genel başkan adayın arkasında durursa, bu sorun kendiliğinden çözülmüş olur
POLİTİKA

Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ediyor: 6 genel başkan adayın arkasında durursa, bu sorun kendiliğinden çözülmüş olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik" toplantısında altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayının seçim kararı alındıktan sonra açıklanması yönünde karar aldıklarını belirtti ve "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ediyor: 6 genel başkan adayın arkasında durursa, bu sorun kendiliğinden çözülmüş olur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik" toplantısında yaptığı konuşmada, yurt dışına icazet almaya gitmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu seyahatlerine ilişkin, "Kimseden icazet almayız. Öncelikli hedefimiz demokrasi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir ve kalkınmamıştır" ifadelerini kullandı.

'İCAZET ALMAYIZ'

Kılıçdaroğlu, "ABD'ye, İngiltere'ye giderken 'icazet almaya gidiyor Kılıçdaroğlu' dediler. Biz Kuvayı milliyeciyiz, kimseden icazet almayız. Öncelikli hedefimiz demokrasi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir ve kalkınmamıştır. Demokrasi olmazsa olmazımızdır. Düşünce özgürlüğünün temelinde demokrasi, yargı bağımsızlığı geliyor." diye konuştu.

'5 OCAK'TA HÜKÜMET PROGRAMI ORTAYA ÇIKACAK'

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "6 lider bir arada, birlikte cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Şu anda böyle bir çalışma hiç olmadı 6'lı masada ancak kamuoyunun beklentisi nedeniyle seçilecek cumhurbaşkanı adayının nitelikleri belirlendi ve o bir bildiriyle kamuoyuyla paylaşıldı. Onun dışında önce şu anda hükümet programı üzerinde çalışıyoruz. 5 Ocak'ta tekrar toplanacağız, hükümet programı ortaya çıkacak. Neyi nasıl yapacağız, yargıda, sağlıkta, sporda, bilimde, teknolojide, üniversitelerde 9 başlık ve 72 alt başlıkta bu konular üzerinde çalışılıyor. Sanıyorum 5 Ocak'taki toplantıya ilk metinler gelmiş olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin de kendi aramızda tartışmalarını yapıyoruz, bu da sanıyorum önümüzdeki zaman diliminde belli olur. Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik" ifadelerini kullandı.

'TEK ADAY ÇOK ADAY BİLMİYORUM'

Kılıçdaroğlu, "Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşmak da bana yakışmaz ama hedef şu, belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. 6 genel başkan da adayın arkasında durursa, bu sorun kendiliğinden büyük ölçüde çözülmüş olur." ifadelerini kullandı.

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