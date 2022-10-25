Gündem Altılı masanın gizli ortağı HDP resti çekti Aday belirleme çalışmalarına başladık
POLİTİKA

Altılı masanın gizli ortağı HDP resti çekti: Aday belirleme çalışmalarına başladık

Altılı masanın gizli ortağı HDP, bir türlü aday belirleyemeyen muhalefet partilerine resti çekti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Altılı masanın gizli ortağı HDP resti çekti: Aday belirleme çalışmalarına başladık
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar.

HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkarma konusunda çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Ortak aday fikrine açık olduklarını belirten Sancar, bunun için ilkeler üzerinden müzakere edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

"HDP kendi adayını çıkarır"

Sancar, ilkeler üzerinden yürütülecek müzakerelerde bir gelişme olmaması halinde kendi adaylarıyla seçime girmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında ortak adayda olması gereken nitelikleri sıralayan Sancar, çalışmaları yürütmek üzere kurulan kurulun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. HDP’nin, ayrıca tartışmayı tabana indireceğini ve halkla paylaşacağını belirtti.

"Aday belirleme çalışmalarına başladık"

  • Sancar, ayrıca kendi adaylarını çıkarma çalışmalarını da tabanla birlikte yürüteceklerini, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf biçimde çalışmalarına başlamıştır." sözleriyle vurguladı.

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