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Altılı Masa'yı bu kez de Mansur Yavaş karıştıracak: Genel başkanlara canlı yayında 'siz çekilin' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'yı karıştıracak yeni bir öneriyi gündeme getirdi. İttifak üyesi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ilan edilmesinin bir kaç saate sıkıştırıldığını söyleyen Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı, Altılı Masa’daki genel başkanların da milletvekili olarak Meclis’e girmelerinin doğru olduğunu açıkladı. Yavaş, genel başkanların milletvekili ve partilerinin başında kalmalarının hala doğru olduğuna inandığını belirterek, “Hem ‘Parlemento güçsüzleştirildi’ deniliyor. Eski fonksiyonunu sürdürmüyor diye. O zaman genel başkanların milletvekili olup kendi gruplarının başında olmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

23:17 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Altılı Masa, 6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantı sonucu ortak cumhurbaşkanı adayını duyurdu.

Masa'nın aldığı karara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Basın açıklaması sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesinin Altılı Masa içinde yeni bir tartışma konusu olduğu tartışılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yavaş'tan Altılı Masa'ya cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi

Yavaş, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Burada Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş bu sözleriyle Altılı Masa'nın genel başkanlarına adeta, “İmamoğlu ile ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı olalım, siz çekilin” ültimatomu verdi.

Yavaş'ın sözlerine Saadet Partisi cephesinden cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından aynı kanalda başka bir programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya konuk oldu.

Kaya, Yavaş'ın 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş'ın şahsi kanaatleridir saygı duyarım ama genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcılığı olması böyle iki üç saat içerisinde olan bir şey değil. Bu süreçlerin çok daha uzun zamanlardan beri müzakere edildiğini bilen biriyim."


Altılı Masa'yı bu kez de Mansur Yavaş karıştıracak: Genel başkanlara canlı yayında 'siz çekilin' dedi
Altılı Masa'yı bu kez de Mansur Yavaş karıştıracak: Genel başkanlara canlı yayında 'siz çekilin' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'yı karıştıracak yeni bir öneriyi gündeme getirdi. İttifak üyesi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ilan edilmesinin bir kaç saate sıkıştırıldığını söyleyen Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı, Altılı Masa’daki genel başkanların da milletvekili olarak Meclis’e girmelerinin doğru olduğunu açıkladı. Yavaş, genel başkanların milletvekili ve partilerinin başında kalmalarının hala doğru olduğuna inandığını belirterek, “Hem ‘Parlemento güçsüzleştirildi’ deniliyor. Eski fonksiyonunu sürdürmüyor diye. O zaman genel başkanların milletvekili olup kendi gruplarının başında olmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.



#Mansur Yavaş
#Cumhurbaşkanı adaylığı
#Altılı Masa
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