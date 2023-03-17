Altılı Masa'yı bu kez de Mansur Yavaş karıştıracak: Genel başkanlara canlı yayında 'siz çekilin' dedi

Altılı Masa, 6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantı sonucu ortak cumhurbaşkanı adayını duyurdu.

Masa'nın aldığı karara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Basın açıklaması sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesinin Altılı Masa içinde yeni bir tartışma konusu olduğu tartışılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yavaş'tan Altılı Masa'ya cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi

Yavaş, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Burada Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş bu sözleriyle Altılı Masa'nın genel başkanlarına adeta, “İmamoğlu ile ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı olalım, siz çekilin” ültimatomu verdi.

Yavaş'ın sözlerine Saadet Partisi cephesinden cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından aynı kanalda başka bir programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya konuk oldu.

Kaya, Yavaş'ın 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş'ın şahsi kanaatleridir saygı duyarım ama genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcılığı olması böyle iki üç saat içerisinde olan bir şey değil. Bu süreçlerin çok daha uzun zamanlardan beri müzakere edildiğini bilen biriyim."











