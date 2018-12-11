Altın dolu poşeti sahibine teslim etti

Adıyaman Belediyesi temizlik işçisi yolda bulduğu 52 bin 500 TL değerindeki altını sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan temizlik işçisi Mehmet Şahin, Sıratut Mahallesi İzollu Baba Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada yerde poşet buldu.

Şahin, poşet içerisinde 4 bilezik, bir set, yüzük ve saatten oluşan yaklaşık 52 bin 500 lira değerindeki altınları görünce sahibini aramaya başladı.

Altınların sahibini bulamayınca durumu Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bekir Sırtıkara'ya bildiren Şahin, müdürü ile birlikte Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezine giderek altınları polise teslim etti.

Altınları teslim ettiği sırada altınlarını kaybeden Ahmet Karaman da altınların kaybolduğunu polise bildirmek üzere polis merkezine geldi.

Karaman, polislerin altınların ne kadar olduğuna ilişkin soruları doğru cevaplayınca, altınların kendisine ait oldu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Şahin, altınları Ahmet Karaman'a teslim etti.

Ahmet Karaman, yeğeninin düğünü için alınan altını bulan temizlik işçisi Mehmet Şahin'e gösterdiği bu duyarlı davranıştan dolayı bir bilezik hediye etmek istedi. Mehmet Şahin, altını almak istemedi ancak orada bulunanların ısrarı üzerine hediyeyi kabul etti.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bekir Sırtıkara da Mehmet Şahin'e duyarlı davranışından dolayı üç gün idari izin verdi.