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Altın tabancalar lüks kol saatleri: Baronların 1 milyarına el koyuldu

İstanbul narkotik polisi uyuşturucu parası aklayan çeteye 5 şehirde baskınlar düzenledi. Hollanda ve Belçika polisiyle ortaklaşa yapılan operasyonda 1 milyar liralık malvarlığına el koyuldu. Aramalarda içi para dolu bavul, altın kaplama tabancalar, fiyatları 100 bin avroyu bulan lüks kol saatleri ele geçirildi.

Haber Merkezi
04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uyuşturucu parası aklayan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu parası aklayan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte ortak bir operasyona imza attı. Ekipler, yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine teknik takip başlattı. 2 yıl süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonun Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa’nın aranan isimlerinden Joseph Johannes Leidekkers (31) ve ülkemizdeki bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Kokain trafiğini elinde tuttuğu iddia edilen şüphelinin Naci Y. üzerinden uyuşturucu parası akladığı öne sürüldü. Naci Y.’nin yurt dışında olduğu belirtilirken kardeşi ise yakalandı.

100 BİN AVROLUK SAATLER

Sebekenin, Türkiye’de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu. Lüks dairelere yapılan operasyonlarda özel harekat ekipleri de görev aldı. Ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şok etti. Yaklaşık 100 milyon TL üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, altın kaplama tabancalar, dünyaca ünlü markalardan fiyatı 100 bin avroyu bulan lüks kol saatleri de yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kriptolu telefon da ele geçirildi. Polisin telefonları henüz açamadığı öğrenildi.

Başına ödül var

Lidekkers, dünyada kokain trafiğini yöneten uyuşturucu baronlarından birisi. Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranıyor. Avrupa’nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı iddia ediliyor. Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Leidekkers’in geçtiğimiz aylarda Hollanda’da babasının evine operasyon düzenlendiği öğrenildi. Leidekkers’in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı belirtildi.

#Uyuşturucu
#Karapara
#Lidekkers
39 dakika önce
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