Altın tabancalar lüks kol saatleri: Baronların 1 milyarına el koyuldu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte ortak bir operasyona imza attı. Ekipler, yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine teknik takip başlattı. 2 yıl süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonun Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa’nın aranan isimlerinden Joseph Johannes Leidekkers (31) ve ülkemizdeki bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Kokain trafiğini elinde tuttuğu iddia edilen şüphelinin Naci Y. üzerinden uyuşturucu parası akladığı öne sürüldü. Naci Y.’nin yurt dışında olduğu belirtilirken kardeşi ise yakalandı.

100 BİN AVROLUK SAATLER

Sebekenin, Türkiye’de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu. Lüks dairelere yapılan operasyonlarda özel harekat ekipleri de görev aldı. Ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şok etti. Yaklaşık 100 milyon TL üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, altın kaplama tabancalar, dünyaca ünlü markalardan fiyatı 100 bin avroyu bulan lüks kol saatleri de yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kriptolu telefon da ele geçirildi. Polisin telefonları henüz açamadığı öğrenildi.

Başına ödül var