Gündem Ambargo ve terörle sonuç alamazsın
POLİTİKA

Ambargo ve terörle sonuç alamazsın

Tahran’da temaslarda bulunan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ABD’nin ambargolarının sonuç vermeyeceğini belirterek, “Artık tehditle, ambargoyla devletleri hizaya getirme dönemi geride kalmıştır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım, İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya geldi. Ruhani görüşmede Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.
Yıldırım, İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya geldi. Ruhani görüşmede Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İran, Rusya, Türkiye Çin, Pakistan ve Afganistan’ın meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımı ile İran’ın başkent Tahran’da düzenlenen “Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele” konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı’nda konuştu.

EMPERYAL HEDEFLER İÇİN ARAÇ GİBİ KULLANILIYOR

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde terör saldırısı sonucu 27 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, “Ne yazık ki terör ulaşılmak istenen bazı hedefler için bugün araç haline getirilmiştir. Terör bir amaç değildir, emperyal hedefleri gerçekleştirmek için bir araca dönüşmüştür. Terör marifeti ile ülkeler istikrarsızlaştırmakta, iç savaşa sürüklenmekte örtülü işgal ve istila girişimine hazır hale getirilmektedir” ifadelerini kullandı. Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere bazı ülkelerin geleceğinin terör üzerinden inşa edilmeye çalışıldığını vurgulayan Yıldırım, “Tek taraflı izolasyonlar ve ambargolar terörle mücadeleye katkı sağlamak yerine terörün daha da artmasına alan açmaktadır. Bugüne kadar alınan ambargo kararlarından en fazla zarar gören masum insanlar olmuştur. Artık tehditle, ambargoyla devletleri hizaya getirme dönemi geride kalmıştır” şeklinde konuştu.

MÜTTEFİKİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLİYOR

Yıldırım, “Eğer bölgemizi savaş ve terörün gölgesinden kurtarırsak mevcut fırsatlar ve gelecek hedefler için daha güzel planlar yapabiliriz. Bir terör örgütü ile mücadele etmek için başka bir terör örgütünü kullanmak akla ziyan bir iştir. Ne yazık ki müttefikimiz bildiğimiz bir ülke PKK’nın Suriye’deki devamı PYD/YPG örgütü ile işbirliği yaparak DEAŞ örgütünü ortadan kaldırma yönünde adımlar atmıştır. Bu fevkalade yanlış bir yoldur” dedi.

REKLAM
  • Ruhani ile baş başa
  • Yıldırım, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Ruhani görüşmede Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı. “İran’ın kesin iradesi, Türkiye ile tüm alanlarda samimi ilişkilerini geliştirme yönündedir” diyen Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD yaptırımlarına karşı ortaya koyduğu tavrı takdirle karşıladıklarını belirtti. Ruhani, “İran, Türkiye Cumhurbaşkanı ve devletine İran ile iş birliğini geliştirmeye verdikleri önem nedeniyle takdirlerini sunmakta ve bu tutumu memnuniyetle karşılamaktadır.” görüşlerine yer verdi. Ruhani, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam dünyasındaki meselelerle ilgili yapıcı bir tavır ortaya koyduğuna dikkati çekti.
/**/
PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

​Suriye'deki ABD destekli tehcir terörü ve katliamın bilançosu da ağır.
Aile resmimiz kalmadı!

Aile resmimiz kalmadı!

Mısır'daki darbe direnişinin sembol ismi Esma'nın annesi Yeni Şafak'a konuştu.
Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

​Kerkük Çarşısı Türkiye'nin desteğiyle yeniden imar ediliyor.
Avrupa kışı

Avrupa kışı

​Fransa'da başlayan protestolar diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor.
Acemi 'dilenci'100 lira topladı

Acemi 'dilenci'100 lira topladı

​Muhabirimiz dilenci kılığına girdi İstanbul'un nabzını tuttu.
İkinci siparişFilipinler'den

İkinci siparişFilipinler'den

​Pakistan'dan sonra Filipinler de sipariş verdi.
Cennet yerinehapse gittiler!

Cennet yerinehapse gittiler!

​FETÖ'nün sözde 'cennet listesi'ndeki 47 kişi tutuklandı.
Riyad'ın davetine ret

Riyad'ın davetine ret

​Katar Emiri, Körfez Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.

Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı.
First Lady'edokunan yanıyor

First Lady'edokunan yanıyor

​Beyaz Saray'da tartıştığı iki ismin üstü çizildi.
81 ilde etkili olacak

81 ilde etkili olacak

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

9 milyona yaklaştı

9 milyona yaklaştı

İmar barışı için yapılan başvuru sayısı açıklandı.
Brüksel de karıştı

Brüksel de karıştı

​Polis Sarı Yelekliler'e sert müdahalede bulunuyor.
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.