Ambargo ve terörle sonuç alamazsın

Yıldırım, İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya geldi. Ruhani görüşmede Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İran, Rusya, Türkiye Çin, Pakistan ve Afganistan’ın meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımı ile İran’ın başkent Tahran’da düzenlenen “Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele” konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı’nda konuştu.

EMPERYAL HEDEFLER İÇİN ARAÇ GİBİ KULLANILIYOR

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde terör saldırısı sonucu 27 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, “Ne yazık ki terör ulaşılmak istenen bazı hedefler için bugün araç haline getirilmiştir. Terör bir amaç değildir, emperyal hedefleri gerçekleştirmek için bir araca dönüşmüştür. Terör marifeti ile ülkeler istikrarsızlaştırmakta, iç savaşa sürüklenmekte örtülü işgal ve istila girişimine hazır hale getirilmektedir” ifadelerini kullandı. Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere bazı ülkelerin geleceğinin terör üzerinden inşa edilmeye çalışıldığını vurgulayan Yıldırım, “Tek taraflı izolasyonlar ve ambargolar terörle mücadeleye katkı sağlamak yerine terörün daha da artmasına alan açmaktadır. Bugüne kadar alınan ambargo kararlarından en fazla zarar gören masum insanlar olmuştur. Artık tehditle, ambargoyla devletleri hizaya getirme dönemi geride kalmıştır” şeklinde konuştu.

MÜTTEFİKİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLİYOR

Yıldırım, “Eğer bölgemizi savaş ve terörün gölgesinden kurtarırsak mevcut fırsatlar ve gelecek hedefler için daha güzel planlar yapabiliriz. Bir terör örgütü ile mücadele etmek için başka bir terör örgütünü kullanmak akla ziyan bir iştir. Ne yazık ki müttefikimiz bildiğimiz bir ülke PKK’nın Suriye’deki devamı PYD/YPG örgütü ile işbirliği yaparak DEAŞ örgütünü ortadan kaldırma yönünde adımlar atmıştır. Bu fevkalade yanlış bir yoldur” dedi.

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