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Gündem Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen şahıs gözaltında
SAMSUN

Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen şahıs gözaltında

Samsun'da dün ambulans helikopter, bir tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kalmıştı. Sağlık ekipleri barajdan kayıkla karşıya geçerek hastaya son anda müdahale edebildi. Helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen duyarsız kadın gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Tarla sahibi ambulans uçağın tarlasına inmesine izin vermemişti.
Tarla sahibi ambulans uçağın tarlasına inmesine izin vermemişti.

Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan C.Y. (54), dün kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak, yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Telep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.’nin buğday ekili tarlasına inmek istedi.

Ambulans helikopterin tarlaya inmesine izin vermediler: Sağlık ekipleri kayıkla hastaya ulaştı
GÜNDEM
Ambulans helikopterin tarlaya inmesine izin vermediler: Sağlık ekipleri kayıkla hastaya ulaştı
  • Ancak tarla sahibi izin vermeyince ekipler hastayı alamadan dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine sağlık ekipleri barajdan kayıkla karşıya geçerek hastaya son anda müdahale edebildi.

Samsun'da ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
OYNAT 00:56
Samsun'da ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri dönmek zorunda kaldı.

Bugün Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahsın gözaltına alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa idari yönden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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