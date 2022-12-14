Ambulans ile otomobil çarpıştı: Biri bebek yedi yaralı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi’nden Belh Kavşağı istikametine seyir halinde olan ve hasta nakli yaptığı öğrenilen Metin S. idaresindeki 42 ANG 09 plakalı ambulans, Keçeciler Caddesi istikametine dönüş yapmak isteyen henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 FT 948 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 5 kişi araçtan çıkartıldı. Otomobilde bulunan 1’i bebek 5 kişi ile kazaya karışan ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan hasta, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri cadde üzerinde bir süre trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 9 Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış akşam saatlerinde Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu. Sağanak, özelikle Tire’nin Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü. Etkili sağanak nedeniyle, Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Arama sonucu Kocanın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Alzheimer hastası Kocanın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan Tire ilçesinden ise acı bir haber geldi. 95 yaşında Alzheimer hastası bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Akşam saatlerinde ise Bayraklı ilçesi Altınyol’da sağanak yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola ve Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 AG 006 plakalı otomobilin ön kısmına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu bir süre trafiğe kapattı. Yolda bulunan kaya parçalarının kenara alınmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halinde olan otomobilin üstüne ve yola düştü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. BiP'te paylaş

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