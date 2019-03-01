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İSTANBUL

Ambulansa yol vermeyen sürücü konuştu - Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi

Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da ambulansa yol vermeyip yaptığı manevralarla zor anlar yaşatan sürücü M.E.Y., "Hasta olmadığını düşündüm, sinirlendim bu hareketi yaptım" diyerek kendisini savundu. Ambulanstaki sağlık görevlisi, "Hasta yakını olmadığından dolayı aracı boş zannetti, sağdan soldan sıkıştırmaya tacizde bulunmaya başladı. Hasta da durumu fark etti, yanında ben oturuyordum. Araç sağa sola gidince sarsıldık zaten" diye konuştu.

Haber Merkezi Diğer
Lüks aracın sürücüsü uzun süre ambulansa yol vermemişti.
Lüks aracın sürücüsü uzun süre ambulansa yol vermemişti.

E-5 Karayolu Cevizlibağ yakınlarında trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücünün görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ardından trafik ekipleri, sürücü M.E.Y.'yi yakaladı. 324 lira para cezası kesilen sürücüye fazla şerit değiştirdiği için bin 2 lira daha ceza verildi.

Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
OYNAT 00:48
Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
Görüntüler İstanbul, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor.

Ayrıca sürücü hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemini düzenleyen TCK'nın 179. maddesine göre trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

"İçeride hasta olmadığını düşündüm"

Habertürk'ün haberine göre, sürücünün emniyetteki ifadesinde ise "Orta şeritte gidiyordum. Sol şeritte ambulans sesini duydum. O sırada önüme bir araç girdi, o araca sinirlendim. Sonra ambulansı takip ettim, ön tarafında kimse yoktu, hasta olmadığını düşündüm. Sinirlendim, bu hareketi yaptım" dedi.

Ambulansta hasta vardı

  • Ambulansta hasta vardı ancak yakını olmadığından sağlık görevlisi arkada hasta ile ilgileniyordu. Ambulanstaki sağlık görevlisi, "Hasta yakını olmadığından dolayı aracı boş zannetti, sağdan soldan sıkıştırmaya tacizde bulunmaya başladı. Hasta da durumu fark etti, yanında ben oturuyordum. Araç sağa sola gidince sarsıldık zaten" diye konuştu.

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı
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Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı
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