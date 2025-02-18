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Ameliyat sırasında 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı

Ameliyat sırasında 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı

22:4918/02/2025, Salı
AA
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Stent ücreti pazarlığı yapılan muhasebecinin işine son verildiği de bildirildi.
Stent ücreti pazarlığı yapılan muhasebecinin işine son verildiği de bildirildi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir özel hastanede muhasebeci, müdahale sırasında ameliyathaneye girerek hasta ile stent ücreti pazarlığı yapmıştı. İnfiale neden olan olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhasebeci H.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

İstanbul'daki özel bir
sağlık kuruluşu
nda acil müdahale sırasında hastayla "
fiyat pazarlığı
" yapan muhasebeci tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
nca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Pazarlıkçı muhasebeci tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından
Bakırköy Adliyesi
'ne sevk edilen H.Y,
nöbetçi sulh ceza hakimliği
nce "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.



#Muhasebeci
#İstanbul
#Ameliyat
#Bakırköy Adliyesi

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