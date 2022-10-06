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İSTANBUL

Amerikalı aktör Robert Davi İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü aktör ''Hakikaten çok güzel bir havalimanı. ABD'deki havalimanlarının gerçekten depresif olduğunu düşünüyorum'' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Amerikalı aktör Robert Davi İstanbul Havalimanına hayran kaldı
Amerikalı aktör Robert Davi

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü aktör ''Hakikaten çok güzel bir havalimanı. ABD'deki havalimanlarının gerçekten depresif olduğunu düşünüyorum'' dedi.

''BAŞKA ÜLKELERDE BÖYLE ALTYAPI VARSA AMERİKA'DA DA OLABİLİR''

Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti ''Başka ülkelerde böyle altyapı varsa Amerika'da da olabilir. Bizim lider olmamız gerekir'' ifadelerini kullandı.

Amerikalı aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı
OYNAT 00:57
Amerikalı aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı
Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için 'Hakikaten çok güzel bir havalimanı. Amerika'nın havalimanları hâlâ bir b.k çukuru!' ifadesini kullandı.

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