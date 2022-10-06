Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü aktör ''Hakikaten çok güzel bir havalimanı. ABD'deki havalimanlarının gerçekten depresif olduğunu düşünüyorum'' dedi.
''BAŞKA ÜLKELERDE BÖYLE ALTYAPI VARSA AMERİKA'DA DA OLABİLİR''
Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti ''Başka ülkelerde böyle altyapı varsa Amerika'da da olabilir. Bizim lider olmamız gerekir'' ifadelerini kullandı.