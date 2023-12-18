Amerikan seyahat dergisi Global Travel'den İstanbul Havalimanı'na 5 ödül birden

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler (GT) okuyucularının oylamaları sonucunda 5 farklı kategoride ödüle layık görüldü.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, GT dergisinin 20. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Los Angeles kentindeki "The Langham Huntington Pasadena"da düzenlenen ödül törenine İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül katıldı.
Ödül töreninde konuşan Şengül, 5 ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını belirtti.
İGA İstanbul Havalimanı'nın her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı, bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsediğine dikkati çeken Şengül, "İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Şimdi de havalimanımız için 'hedef coğrafya' olan ABD'den ve bu coğrafyadaki yarım milyon okura ulaşan Global Traveler gibi önemli bir mecradan ödüller alarak ülkemize dönüyoruz. Bu başarımızda sürdürülebilirlik konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik altyapımızda aralıksız sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.
"Yolcularımızı Türk misafirperverliğiyle ağırlıyoruz"
Şengül, havalimanın hizmete girmesinin ardından geçen 5 yılda 200 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini aktararak şunları kaydetti: