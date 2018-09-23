Amerika’nın amacı kaos

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından “Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün” temasıyla düzenlenen genişletilmiş istişare toplantısında konuştu. "Kadınlar güçlensin Türkiye büyüsün" diyen Bahçeli, konuşmasında Türk kadınının gücüne vurgu yaptı. Gündeme ilişkin mesajlar da veren Bahçeli özetle şunları söyledi:

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU YAPTI

"Suriye’de artan iç kaos ve bunalım ortamının son bulması, siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması için Astana Görüşmelerinin devamı niteliğindeki toplantılar Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 7 Eylül’de Tahran’da gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda 12 maddelik bildiri yayınlanmış, bu bildiride Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmış, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı ortak mücadele edileceği belirtilmişti. Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşmak için Anayasa Komitesinin oluşması için çabaların süreceği ilan edilmişti.

ERDOĞAN'IN ATEŞKES ÇAĞRISI ÖNEMLİ

Ancak İdlib’de Rusya ve Suriye rejiminin sivil halkı tehdit eden saldırıları durdurması yönünde bir kararın alınmamış olması Tahran Zirvesinden istenilen sonucun tam anlamıyla çıkmadığını da göstermiştir. Televizyonların canlı yayınladığı Tahran Zirvesinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İdlib’de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye’ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemlidir, değerlidir.

YENİ GÖÇ AKIMININ ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ

Kaldı ki, 20 Eylül 2018 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar da son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır. Gerek İdlib gerekse de Suriye’nin diğer bölgelerinde yapılan operasyonlarda sivil halkın can güvenliğinin korunması, Türkiye’nin hazmedemeyeceği göç dalgasının önüne geçilmesi acil bir ihtiyaçtır. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir. Buna ne ekonomik imkanlarımız, ne de sosyal bünyemiz ve nüfus bütünlüğümüz cevap veremeyecektir. Ülke olarak arzumuz Suriye’de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesi ve Türkiye’yi anlamalarıdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya gelmiş ve İdlib konusunu görüşmüşlerdir. Bu görüşmeden çıkan mutabakat hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur.

REKLAM

DÜNYA KAMUOYUNA NET MESAJLAR

PKK/YPG terör örgütlerinin Akdeniz’e şirret ve zehirli koridor açma emeli daha da zorlaşmış, daha da engele takılmıştır. Suriye’deki barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır. Soçi Mutabakatı’nda alınan kararlar Tahran Zirvesi’nin devamı niteliğinde bir rol üstlenmiş ve böylelikle dünya kamuoyuna net mesajlar verilmiştir. Tahran Zirvesi’nde görüş ayrılığı olduğu spekülasyonu son bulmuş, Cenevre’de yapılacak görüşmeler için Türkiye’nin eli güçlenmiştir. Rusya’nın askeri müdahale ile yapmaya çalıştığını, Türkiye diplomatik girişimler sonucunda sağlamıştır. Türkiye, Suriye’nin istikrarı için samimiyetle mücadele ettiğini bir kez daha ilan etmiştir.

ABD kaos istiyor

Soçi Mutabakatı’nın hemen ardından Suriye’de Rus uçağının vurulması ve 15 asker kaybının yaşanması ise dikkatlerden kaçmamıştır. Görünen odur ki, Suriye’deki vahim süreç devletlerarası bir kriz için kaynama noktasına ulaşmıştır. ABD ise her ne kadar İdlib için alınan bu kararı desteklediğini ifade etmiş olsa da ve YPG’nin Menbiç’in bir parçası olmayacağını söylemiş bulunsa da terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmemiştir. ABD gerçekten bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla, ABD’nin Suriye’de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD’nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır. Üstelik bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak samimiyetsizliğini açıkça göstermiştir. Teröristler sınır ötesinin hangi bölgesinde bulunursa bulunsun imha edilmelidir. Hangi isim altında yer alırsa alsınlar kafaları koparılmalıdır. ABD’nin kurnazlığı hiçbir fayda etmeyecek ve kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edecektir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır? Irak’ın sınırlarımız boyunca asker konuşlandırmasında ABD’nin rolü var mıdır?

Esad’la olmaz

İdlib krizinin çözümü için katil Esad ile işbirliği ya da görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler de akıllarını başlarına almalıdır. Terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye’yi eline kan bulaşmış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir. Milli bekamızın savunulması kararlı ve tavizsiz ölçüde sürdürülmektedir. İdlib’de oluşturulan gözlem noktaları da bu kapsamda görevini başarıyla icra etmektedir. Suriye’nin geleceğinde ise tek söz sahibinin Suriye halkı olduğu asla unutulmamalıdır. Ve de zalim Esad’la gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır.”

DÜNYA Askeri geçitte terör saldırısı