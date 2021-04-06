Gündem Amirallerden biri çark etti Zamanlaması yanlıştı
POLİTİKA

Amirallerden biri çark etti: Zamanlaması yanlıştı

Hükümeti hedef alan darbe imalı bildiride imzası bulunan emekli amirallerden Atilla Kezek çark etti. Bildirinin gece saatlerinde yayınlanmasının ‘yanlış’ olduğunu itiraf eden Kezek, "Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Amirallerden biri çark etti: Zamanlaması yanlıştı
Atilla Kezek

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan bir bildiriye imza atmış; “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu ifadeler kullanmıştı.

"Zamanlaması yanlıştı"

Bildiride imzası olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, çark etti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Kezek, bildirinin gece yayımlanmasıyla ilgili "Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu" dedi.

"Darbeye karşıyız"

Bildiride darbe imasından bulunmadıklarını öne süren Kezek, "Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz" ifadesini kullandı.

Emekliler cuntasına muvazzaf sorgusu
GÜNDEM
Emekliler cuntasına muvazzaf sorgusu

104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki: Hadlerini yine milletle bildireceğiz
GÜNDEM
104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki: Hadlerini yine milletle bildireceğiz

Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler
GÜNDEM
Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler
Abone Ol Google News
Türkiyenin en büyük yeraltı gölü

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü

Milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.
Yıllardır bugünü bekliyordum

'Yıllardır bugünü bekliyordum'

​Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu.
Amirallerden biri çark etti: Zamanlaması yanlıştı

İstanbul için bu yıl Ramazan pidesi fiyatları açıklandı.

​Diyanet: Evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

Türkiye'de ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez görüldü

​Annesi hamileyken aşılanan bebek antikorlu doğdu.

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.