Gündem Amirallerin bildirisine aralarında 28 Şubat savunucularının da olduğu eski vekillerden destek
POLİTİKA

Amirallerin bildirisine aralarında 28 Şubat savunucularının da olduğu eski vekillerden destek

104 emekli amiralin, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan darbe imalı bir bildiriye imza atmasına eski vekillerden destek geldi. Aralarında ikna odalarının kurucusu Nur Serter'in de yer aldığı bazı isimler, bir bildiri yayımlayarak amirallerin darbecilikle suçlanmasına karşı olduklarını ifade edip "Kanal İstanbul yapılamaz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Amirallerin bildirisine aralarında 28 Şubat savunucularının da olduğu eski vekillerden destek
Nur Serter

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiralin, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan bir bildiriye imza atmasının ardından bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi.

"Emekli amirallere destek çıktılar"

Aralarında 28 Şubat postmodern darbesinin antidemokratik uygulamalarından biri olan ikna odalarının kurucusu Nur Serter'in de olduğu eski vekiller, amirallerin yayımladıkları bildiriden dolayı darbecilikle suçlanmasını kabul etmediklerini belirtti.

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"Kanal İstanbul'u istemiyoruz"

Eski vekiller, yayımladıkları açıklamada "Kanal İstanbul'da ısrar edilmesini, Montrö Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

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