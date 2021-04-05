Amirallerin bildirisine aralarında 28 Şubat savunucularının da olduğu eski vekillerden destek

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiralin, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan bir bildiriye imza atmasının ardından bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi.

"Emekli amirallere destek çıktılar"

Aralarında 28 Şubat postmodern darbesinin antidemokratik uygulamalarından biri olan ikna odalarının kurucusu Nur Serter'in de olduğu eski vekiller, amirallerin yayımladıkları bildiriden dolayı darbecilikle suçlanmasını kabul etmediklerini belirtti.

GÜNDEM Nur Serter’in gözlerindeki kini unutamadı

"Kanal İstanbul'u istemiyoruz"

Eski vekiller, yayımladıkları açıklamada "Kanal İstanbul'da ısrar edilmesini, Montrö Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Emekli amirallerin darbe imalı bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı canlı yayında yargılayacağız

GÜNDEM Darbe zihniyeti hortladı: Hangi donanmanın amiralisiniz?

GÜNDEM Yargıtay'dan bildiri açıklaması: Milletin iradesini hedef alan hiçbir oluşum kabul edilemez