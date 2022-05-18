Ana kucağında kurtarıldı: Sahil Güvenlik yetişti

Güvenlik güçleri, sığınmacıların göç rotalarında 7 gün 24 saat kontrolde... Geçtiğimiz günlerde de İzmir Urla açıklarında, içinde 85 kaçak göçmen bulunan yelkenli tekne Sahil Güvenlik tarafından tespit edildi. Göçmen bir kadın boynuna geçirdiği şambrel ve kucağındaki bebeğiyle denizden çıkarıldı.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri göç rotalarında 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediyor. 12 Mayıs’ta İHA’larla İzmir Urla açıklarında hareket eden yelkenli bir tekne tespit edildi.
Teknenin bulunduğu alana giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında Afganistan, Mısır, Suriye, Filistin ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 85 kaçak göçmeni bu tehlikeli yolculuktan kurtardı. Göçmen bir kadın, kucağında bebeğiyle denizden alındı.
Sahil Güvenlik teknesine bindirilen kaçak göçmenlerle yakalanan 3 organizatör Jandarma ekiplerine teslim edildi. 14 Mayıs’ta ise yine İzmir’in Urla ve Dikili ilçelerinde bu sefer denize açılmaya hazırlanan 118 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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Gözaltındaki şüphelilerin ise Jandarmadaki işlemleri sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen yıl 23 bin 676, 1 Ocak 2022’den bu yana ise 12 bin 846 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.