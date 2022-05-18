Ana kucağında kurtarıldı: Sahil Güvenlik yetişti

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri göç rotalarında 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediyor. 12 Mayıs’ta İHA’larla İzmir Urla açıklarında hareket eden yelkenli bir tekne tespit edildi.

Teknenin bulunduğu alana giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında Afganistan, Mısır, Suriye, Filistin ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 85 kaçak göçmeni bu tehlikeli yolculuktan kurtardı. Göçmen bir kadın, kucağında bebeğiyle denizden alındı.

OYNAT 00:59 Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri göç rotalarının cazibe merkezine dönüşmemesi için 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediyor. Bu kapsamda 12 Mayıs'ta Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.



Soruşturma kapsamında ayrıca 39 düzensiz göçmen de tespit edildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sahil Güvenlik teknesine bindirilen kaçak göçmenlerle yakalanan 3 organizatör Jandarma ekiplerine teslim edildi. 14 Mayıs’ta ise yine İzmir’in Urla ve Dikili ilçelerinde bu sefer denize açılmaya hazırlanan 118 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

REKLAM

Gözaltındaki şüphelilerin ise Jandarmadaki işlemleri sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen yıl 23 bin 676, 1 Ocak 2022’den bu yana ise 12 bin 846 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.