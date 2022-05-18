Gündem Ana kucağında kurtarıldı Sahil Güvenlik yetişti
İZMİR

Ana kucağında kurtarıldı: Sahil Güvenlik yetişti

Güvenlik güçleri, sığınmacıların göç rotalarında 7 gün 24 saat kontrolde... Geçtiğimiz günlerde de İzmir Urla açıklarında, içinde 85 kaçak göçmen bulunan yelkenli tekne Sahil Güvenlik tarafından tespit edildi. Göçmen bir kadın boynuna geçirdiği şambrel ve kucağındaki bebeğiyle denizden çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ana kucağında kurtarıldı: Sahil Güvenlik yetişti
Göçmen bir kadın boynuna geçirdiği şambrel ve kucağındaki bebeğiyle denizden çıkarıldı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri göç rotalarında 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediyor. 12 Mayıs’ta İHA’larla İzmir Urla açıklarında hareket eden yelkenli bir tekne tespit edildi.

Teknenin bulunduğu alana giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında Afganistan, Mısır, Suriye, Filistin ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 85 kaçak göçmeni bu tehlikeli yolculuktan kurtardı. Göçmen bir kadın, kucağında bebeğiyle denizden alındı.

Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:59
Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri göç rotalarının cazibe merkezine dönüşmemesi için 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediyor. Bu kapsamda 12 Mayıs'ta Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 39 düzensiz göçmen de tespit edildi.

Sahil Güvenlik teknesine bindirilen kaçak göçmenlerle yakalanan 3 organizatör Jandarma ekiplerine teslim edildi. 14 Mayıs’ta ise yine İzmir’in Urla ve Dikili ilçelerinde bu sefer denize açılmaya hazırlanan 118 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin ise Jandarmadaki işlemleri sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen yıl 23 bin 676, 1 Ocak 2022’den bu yana ise 12 bin 846 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İzmir'de 52 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
OYNAT 00:42
İzmir'de 52 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde yasadışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen 52 kaçak göçmen ve organizatör olduğu ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Kemalpaşa'da minibüsün içinde yasadışı yollardan yurt dışına gidecekleri belirlenen 28 Afgan uyruklu kaçak göçmen ve organizatör olduğu gerekçesiyle 1 şüpheliyi yakalandı.

Dikili'de ise ekipler, 6'sı Filistin, 8'i Yemen, 4'ü İran ve 6'sı Suriye uyruklu 24 göçmeni yakaladı.

Operasyonlarda yakalanan 52 kaçak göçmen yapılan işlemlerin ardından Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu öne sürülen 1 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden İstanbul dahil 11 kente sarı uyarı.
Galatasaray kariyerini noktaladı

Galatasaray kariyerini noktaladı

​Son maçta kadroya alınmayan Arda Turan, bugün idmana çıkmadı.
Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.