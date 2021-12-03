Gündem Ana sınıfı öğrencilerinden duygulandıran davranış
ADANA

Ana sınıfı öğrencilerinden duygulandıran davranış

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulunda okul öncesi ana sınıfı öğrencileri, yoğurt kovasından yaptıkları aparat ile kaşkol örüyorlar. Minik öğrenciler, kaşkolları Ceyhan’ın varoşlarında bulunan kardeş okul İhsan Demirtaş İlkokulundaki öğrencilere hediye edecekler.

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Haber Merkezi İHA
Ana sınıfı öğrencilerinden duygulandıran davranış
Ana sınıfı çocuklarından duygulandıran etkinlik

Okulöncesi öğretmenleri Ayşe Göçer, Serap Tepe, Gülten Sever, Mediha Tilav, Mert Can Akbaş nezaretinde boş yoğurt kovalarından yapmış oldukları aparat ile kaşkolları ören öğrenciler adeta birbirleriyle yarışıyor.
Okulöncesi öğretmeni Ayşe Göçer, "Bu etkinlikteki amacımız, çocuklarımızın küçük kas gelişimini sağlamak aynı zamanda sosyal sorumluluk projemizle kardeş okul İhsan Demirtaş İlkokulu öğrencilerine yapmış oldukları atkıları hediye ederek yardımlaşma, dayanışma duygularını geliştirmektir" dedi.
Okul Müdürü Mehmet Atasoy da, "Korona sonrası sosyal sorumluluk projemiz kapsamında 110 okulöncesi öğrencisi ile başlatmış olduğumuz bu etkinlik iki ay sürecek. Okulöncesi öğrencilerimiz hem bilgi becerilerini geliştiriyor. Hem de küçük kas gelişimine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin dayanışma duygusunu geliştiriyoruz" diye konuştu.

5 bin yeni ana sınıfı
GÜNDEM
5 bin yeni ana sınıfı

Tedbirli minikler
KORONAVİRÜS
Tedbirli minikler

Adana’da tek: 'Başaramazsın diyenlere örnek oldum' dedi gözyaşlarıyla anlattı
FOTOĞRAF 10
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Kentte yaşayan Zeynep Geyik, 14 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik ile evlendi. 14 yaşında ikiz kız çocuğu ve 7 yaşında erkek çocuğu olan anne Geyik, ikiz çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra, onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi.
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Çocuklarını anasınıfına yazdıran anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak isteyen Geyik, daha sonra kentte bulunan bir meslek lisesinin pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı.
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Yeğeniyle birlikte pastacılık kursunda eğitim alan Geyik, mezun olduktan sonra iş yeri açmaya karar verdi. İlk önce butik pastane açmak isteyen Geyik, eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi.
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Eşinin de desteğiyle oturdukları evi satan Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Burada kiraladığı evde yaşarken, meşhur bir tatlıcıda her gün uzun saatlerce çalışan Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı.
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Kısa sürede 15 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, Adana’ya gelerek iş yeri açtı. Gaziantep'te öğrendiği 15 tatlının üzerine 10 çeşit daha ekleyen Geyik, dükkanında 25 tatlı türüyle müşterilerine hizmet vermeye başladı.
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MESLEK ÖĞRENMEK İÇİN EVİNİ SATIP GAZİANTEP’E GİTTİ <BR> <BR> Okul bittikten sonra eşiyle birlikte butik pastane açmayı düşündüklerini aktaran Geyik, \"Eşim de benim kadayıf tatlılarını sevdiğimi bildiği için kadayıfçı açmayı önerdi. Okuduğum bölüm pastacılık olunca kendisine tatlıcılık işini öğrenmem gerektiğini söyledim ve Gaziantep’teki arkadaşlarımızın aracılığıyla oturduğumuz evi satıp eğitim almaya gittim...
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Gaziantep’e gittiğimde ünlü bir tatlıcıda işe başladım. Sabah 08:00’dan gece 03:00’lara kadar çalışarak işi öğrendim. Ardından tekrar Adana’ya gelerek şu an ki işyerimizi açtık’’ diye konuştu.
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'BAŞARAMAZSIN DİYENLERE ÖRNEK OLDUM' <BR>< BR> Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ve bunun zafer gözyaşları olduğunu aktaran Geyik, \"Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnektir benim başarım. Şu anda Adana’da tek kadın künefe ustasıyım. İşletme sahibi ve usta olarak çok büyük adımlar attım. İnşallah devamı da gelecektir’’ dedi.
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Zeynep ustanın tatlılarını sosyal medyadan görerek Mersin’den gelen Hasan Esen, \"Arkadaşlarım burayı çok övdü. Ben de övgü üzerine geldim. En meşhur, en güzel tatlılardan alarak Mersin’e geri döneceğim’’ diye konuştu.
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Adana’nın tek kadın künefe ustası, başarısını gözyaşlarıyla anlattı
Adana’da tek: 'Başaramazsın diyenlere örnek oldum' dedi gözyaşlarıyla anlattı
Adana'da 3 çocuk annesi Zeynep Geyik (33), 6 yıl önce çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra ilkokul 5'inci sınıfta bıraktığı eğitimine devam etmeye karar verdi. Ortaokuldan sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümünden mezun olan Geyik, eşi Turgut Geyik'in (39) de desteğiyle Gaziantep'e yerleşerek künefeciliği öğrenmek için çalışmaya başladı.15 tatlı çeşidini öğrenen Geyik, Adana'ya dönerek tatlıcı dükkanı açtı. Başarı hikayesini gözyaşlarıyla anlatan Geyik, "Şu anda Adana'nın tek kadın künefe ustasıyım. Başaramazsın diyenlere örnek oldum'' dedi.


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