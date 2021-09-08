Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak

Ana sınıfında bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi durumunda ne olacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. NTV'nin haberine göre; ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.

Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; koronavirüse yakalanan veya teması nedeniyle karantinada bulunan öğrenciler, mazeretli sayılacak. Benzer şekilde kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler de mazeretli olarak kabul edilecek. Bu durumdaki öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli olacak.

GÜNDEM MEB: Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak