Gündem Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak
EĞİTİM TÜRKİYE

Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini ve 14 gün boyunca takibe alınacağını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak
Arşiv

Ana sınıfında bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi durumunda ne olacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. NTV'nin haberine göre; ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.

  • Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; koronavirüse yakalanan veya teması nedeniyle karantinada bulunan öğrenciler, mazeretli sayılacak. Benzer şekilde kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler de mazeretli olarak kabul edilecek. Bu durumdaki öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli olacak.

MEB: Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak
GÜNDEM
MEB: Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak

MEB'den okullara yeni rehber: Pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılacak?
GÜNDEM
MEB'den okullara yeni rehber: Pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılacak?
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

​'Atatürk'lü sayfayı yırtın' genelgesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.