Ana sınıfında bir öğrenci koronavirüs olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak

Ana sınıfında bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi durumunda ne olacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. NTV'nin haberine göre; ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.
- Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.
Temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak
Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; koronavirüse yakalanan veya teması nedeniyle karantinada bulunan öğrenciler, mazeretli sayılacak. Benzer şekilde kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler de mazeretli olarak kabul edilecek. Bu durumdaki öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli olacak.