Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları TIR'ı durdurarak dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Operasyonda dorseye gizlenmiş 45 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolu'nda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilogram eroin. 1200 gram Afyon sakızı arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar



TEM Otoyolunda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde



- 45 kilo Eroin,

- 1200 gram Afyon sakızı



Arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı



Emeğinize, yüreğinize sağlık🇹🇷🇹🇷🇹🇷#NarkotiksmDB#EmniyetGM pic.twitter.com/6vfqtdi4sS REKLAM October 16, 2022

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