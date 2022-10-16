Gündem Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir TIRın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi
KOCAELİ

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, takibe aldıkları TIR'ı otoyolun Kocaeli kesiminde durdurdu. Tırda dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, dorseye gizlenmiş 45 kilogram eroin ve 1200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

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Haber Merkezi AA
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir tırın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi​
Arşiv.

Kocaeli'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları TIR'ı durdurarak dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Operasyonda dorseye gizlenmiş 45 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolu'nda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilogram eroin. 1200 gram Afyon sakızı arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

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