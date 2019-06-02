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Gündem Anadolu Otoyolunda trafik durma noktasına geldi
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BOLU

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler uzun kuyruklar eşliğinde yavaş yavaş ilerleyebiliyor.

Haber Merkezi AA
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURDU

Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

AA
Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk.

EKİPLER TRAFİĞİN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Bölgede yoğunluğun gün boyu devam etmesini bekleyen ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını istedi.

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