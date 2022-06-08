LPG tankeri devrildi: Ankara ve İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

Ekonomi

1,2 milyon güvensiz ürünün ülkeye girişi engellendi

Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk 3 ayında yaptığı denetimlerde, 1,2 milyon ürünü güvensiz-uygunsuz bularak ülkeye girişine engel oldu. Bunlar arasında 44 bin tıbbi cihaz, 61 bin oyuncak, 72 bin iş eldiveni, kask, koruyucu kıyafet gibi kişisel koruyucu ürünler de yer alıyor.