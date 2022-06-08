LPG tankeri devrildi: Ankara ve İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

Bolu'da, otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
- Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gerede Kavşağı 1 km sonrasında yaşanan trafik kazası nedeniyle ulaşım Ankara yönünde Gerede Bağlantı yolundan D-750'ye, İstanbul yönünde Cankurtaran İkbal Tesislerinden Ankara yönüne çevrilerek Çamlıdere Kavşağı'ndan D-750'ye yönlendirilmektedir." denildi.
VALİ KILIÇ İNCELEMELERDE BULUNDU
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gerede kavşağını 1 km geçtikten sonra otoyol üzerinde LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucu meydana gelen kaza mahaline giderek incelemelerde bulundu.
Vali Kılıç, "Kaza sonrası yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Valiliğimizin koordinesinde AFAD başta olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarımızca gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, trafik iki yönde kapatılmış, tankeri kaldırma ve yol açma çalışmaları devam etmektedir" dedi.