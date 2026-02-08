Yeni Şafak
Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile tır çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile tır çarpıştı: Bir kişi yaralandı

22:588/02/2026, Pazar
AA
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların iş makinesi yardımıyla yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından kontrollü şekilde açıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların iş makinesi yardımıyla yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından kontrollü şekilde açıldı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili ekipler bölgede çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden 34 UJ 2960 plakalı kamyonun, Dağkent mevkisinde önde seyreden 14 EA 182 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle mobilya yüklü kamyon yola devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların iş makinesi yardımıyla yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından kontrollü şekilde açıldı.


