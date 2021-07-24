Gündem Anadolu Otoyolunda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
BOLU

Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Anadolu Otoyolunda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Otoyolun Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken, bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Bolu'da kısa süreli yoğunluk var

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da tatillerini tamamlayıp dönüşe geçenler nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, zaman zaman meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları ile arıza yapan araçlar nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluşuyor.

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