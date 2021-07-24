Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2021, 21:17 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2021, 21:17 AA