Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var

Kim bu Conolar?

Geçtiğimiz günlerde Adana polisi Cono aşiretine filmleri aratmayan bir operasyon düzenledi. Polis daha önce de aralarına; simitçi, elektrikçi, dilenci kılığında sızmıştı. Kim bu Conolar? Bir aşiret mi yoksa suç örgütü mü?