Anadolu Ümraniye’de buluştu: Binlerce kişi yöresel günler festivaline akın etti

Ümraniye Belediyesi tarafından ilçenin kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Yöresel Günler Festivali, Ümraniye Santral Meydanı’nda başladı. Festivalde, 30 ilin dernek ve federasyonlarının da bulunduğu stantlarda yöresel lezzetler ve kültürler tanıtılıyor.

Mehter takımı ve folklar ekibinin gösterisi ile başlayan festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tuğba Işık Ercan ve Hulki Cevizoğlu ile Stk temsilcileri katıldı. Anadolu’nun farklı lezzetlerinin yer aldığı festivalde vatandaşlar birçok şehrin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Muhteşem lezzetler, İstanbullulara sunulurken yerel sanatçılarda konserleriyle bu lezzetlere eşlik etti.

Anadolu’nun Güzelliklerini Ümraniye’mizde yaşatıyoruz

Festivalde bir konuşmasına gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bir ilki daha başarıyoruz. Hepimiz Anadolu’nun farklı yerlerinden gelsek de Anadolu’nun güzelliklerini İstanbul’da, Ümraniye’mizde yaşatıyoruz. Kardeşlik sevgi, saygı ve dostluklar burada daha da çok gelişiyor. Bir ramazan havasını Ümraniye’mizde tekrar tesis ediyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimizin devamı gelecektir” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, “Her bir yöremizin tatlarını, kültürlerini az da olsa tanımış olduk organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise “Bugün kendimi Giresun’a gelmiş gibi hissediyorum. Burada çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş. Festivalde emeği geçen Belediye Başkanımız ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Yöresel sanatçılar, söyledikleri şarkılar ve türkülerle Ümraniyeliler’e coşkulu bir gece yaşattı. Festival boyunca yörelere ait halk oyunları ekipleri ve 30 ilin yerel santçıları her akşam renkli performansları ile vatandaşlarla buluşacak.

Ümraniye’den Anadolu’ya Yöresel Geceler, Cumartesi günü Ümraniye Santral Meydanı’nda Artvin ve Yozgat Gecesi ile devam edecek.



