Kutlamalar süresince özel çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileler ve eğitmenler de bu özel günü hep birlikte coşku içinde paylaştı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde eğitim gören özel çocuklar Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklar, temsili olarak Rektörlük Makamına oturarak bayramın coşkusunu yaşadı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, çocukları ve ailelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 23 Nisan’ın tüm çocuklar için bir umut ve eşitlik günü olduğunu vurguladı. Kutlamalar boyunca özel çocuklar neşeli anlar yaşarken, aileler ve eğitmenler de bu anlamlı günü birlikte kutladı.
Etkinlik hakkında konuşan Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Halil Diken
, 23 Nisan’ın her çocuk için eşit haklar bilinciyle kutlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Her çocuğun oyuna, zamana, ebeveyne, eğitime ve her türlü sosyal hakka sahip olması gerektiği bilinciyle bugün özel çocuklarımızla birlikte bu anlamlı bayramı kutladık. Bu kutlamayı da Rektörümüzle birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk.”
Anadolu Üniversitesi 23 Nisan’ı özel çocuklarla kutladı
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25 Nisan, Cuma
Down sendromlu minik Rektörlük koltuğuna oturdu
Down sendromlu minik Rektörlük koltuğuna oturdu
Etkinliğe katılan veliler de duygularını paylaşarak böyle anlamlı bir günde Anadolu Üniversitesinin kendilerini Senato Odasında ağırlamalarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. 3 yıldır Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden eğitim aldıklarını belirten anne Fatma Güleryüz
“Dilay çok değişti ve çok mutlu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile birlikte kutlamamızı gerçekleştirdik.”
dedi.
Bir başka özel çocuğun velisi Burak Türk is
e “Yaklaşık 3 yıldır Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitimlere katılıyoruz. Çocuklarımızla Anadolu Üniversitesinde büyük bir özveriyle ilgileniliyor. Bu yıl 23 Nisan’ı Rektörümüzü ziyaret ederek kutladık. Çok anlamlı ve güzel bir gün yaşadık.”
ifadelerini kullandı.
Özel çocukların bayram coşkusu yaşadığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in özel öğrencilerle yakından ilgilendiği ve hediyeler verdiği program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
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