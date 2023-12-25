Anadolu Yayıncılar Federasyonu İsrail'in saldırıları sonucu gazetecilerin katledilmesini kınadı: Filistinli gazetecilere ses olacağız

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, "Bizler Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak Filistin halkının yanındayız. Filistin’deki gazetecilerin yanındayız. Onların sesi olacağız. Filistinli gazetecileri öldüren İsrail’i kınıyoruz" dedi.

Burhan, “12 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Emin Pazarcı, İsrail Devletinin bir soykırım yaptığını belirterek, Siyonist İsrail’e herkesin tepki vermesi gerektiğini, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi “Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim” diyerek İsrail devletini kınadığını ifade etti.

Özel Radyolar Derneği Başkanı Gülay Kankalp Çetin'de, Filistinlilerin kendi topraklarında yaşayamaz hale geldiğini, Oradan oraya sürüldüğünü, sürekli bombardıman altında tutulduklarını ve İşgalci İsrail tarafından büyük bir zulme maruz kaldıklarını ifade etti.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle:

"7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail devlet terörü bütün hızıyla devam ediyor…

Şu ana kadar 21 bin kişi öldürüldü. Bu öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuklardı. İsrail’in bu katliamlarından kurtulanlar ise açlık, susuzluk ve hastalıkla karşı karşıya kaldılar.

Bir kuru ekmeğin bile Filistinlilere çok görüldüğü bir dönemden geçiyoruz.

Bizim çocuklarımız bugün okula gidiyor. Sıcak yuvalarında bizlerle beraber yaşıyor. Filistinli bir çocuğun okula gitmesi artık hayal….

Bütün bu soykırım, modern dediğimiz, medeni dediğimiz dünyanın gözü önünde oluyor. Birleşmiş Milletler suskun, AB ortada yok. ABD ise İsrail’in yanında yer alıyor. Türkiye dışında İslam Ülkeleri sessiz ve aciz bir durumda bekliyor.

Savaşın en çok mağdurları gazeteciler olmuştur. İsrail’in en büyük düşmanı gazetecilerdir. Bu devletin yaptığı katliamları dünyaya duyuruyorlar. İsrail kimi zaman kimyasal bomba kullanıyor, kimi zaman hastaneleri vuruyor. Okulları vuruyor...

Biz bu katliamları gazeteciler vasıtasıyla öğreniyoruz. Bu nedenle bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar öldürülen ve şehit edilen gazetecilerin sayısı 103 oldu. Filistinlilerin dünyaya açılan penceresi olan gazetecilere yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz.

Siyonist İsrail ve yandaşları ellerindeki para ve medya gücü ile Filistin halkına karartma uyguluyorlar. Bütün dünyada korkunç bir ambargo var. Açlık ve susuzluk altında inleyen Filistinlilerin sesini duyuran medyada hedef altında. İsrail en çok medyadan korkuyor. Katliamlarını örtemiyor. O nedenle bu şehit medya mensuplarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Bizler bu kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli gazetecilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların bayraklarını indirtmeyeceğiz. Terör devleti İsrail, gazetecileri öldürürken dinine, milletine bakmıyor. Hristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmıyor. Önüne geleni öldürüyor.

Önceki gün 12 Kahraman Askerimiz şehit oldu. Bu hain saldırın arkasında taşeron terör örgütü PKK ve onların destekçisi ABD ve İsrail var. Büyük İsrail’i kurmak için önce Bağdat’ı, Sonra Şam’ı istikrarsızlaştırdılar. Şimdi hedefleri Ankara’dır. Filistin güvende olmazsa bizde güvende olamayız. Türkiye ye zayıflatmak isteyen Siyonistler PKK’ya destek veriyor.

Kahraman Mehmetçiğimize Allahtan Rahmet, Milletimize baş sağlığı diliyoruz…