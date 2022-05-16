Gündem Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Ohal KHKlarının denetlenmediği iddiası doğru değildir
ANKARA

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHKlarının denetlenmediği iddiası doğru değildir
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir.

Ayrıntılar geliyor...

Telefonun atası

Telefonun atası

120 yıl sonra görücüye çıktı.
Türk SİHAlarına süper güç

Türk SİHA'larına süper güç

Yeni varyantıyla tüm dünyaya korku salacak.
İkinci kez seçildi

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

NATO üyeliği isteyen ülke, ​Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor.

Pençe-Kilit bölgesinde dokuz PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bu sefer bir kilise hedef alındı: ​Ölü ve yaralılar var.

​Marmaray'da tekmeli yumruklu taraftar kavgası.

​22 yılda 45 gazeteci öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.