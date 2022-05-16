Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir.
Ayrıntılar geliyor...
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir.
Ayrıntılar geliyor...
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