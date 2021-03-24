Gündem Anayasa Mahkemesi HDPnin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme için tarih verdi
ANKARA

Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme için tarih verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini 31 Mart 2021'de gerçekleştirecek. Yapılacak incelemede, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesi HDPnin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme için tarih verdi
Arşiv.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gündeme göre, Genel Kurulun davaya ilişkin ilk incelemesi 31 Mart'ta olacak ve Anayasa Mahkemesi (AYM) heyeti, ilk incelemeyle iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oyçokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

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