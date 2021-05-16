Anayasada taslak mesaisi

AK Parti’nin çalışması akademisyen ve hukukçular tarafından son kez gözden geçirildikten sonra taslak metin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın onayladığı metin MHP’ye gönderilecek.

AK Parti ve MHP birbirlerinin taslaklarını inceleyecek. Bu kapsamda son kararı vermek için bu hafta içerisinde Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya gelmesi planlanıyor. Liderler zirvesinde anayasa metni değerlendirilecek. Cumhur İttifakı’nın hazırlayacağı metne son şeklini yine liderler verecek. Hazırlanan ortak metin Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerine de iletilecek.