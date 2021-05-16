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ANKARA

Anayasada taslak mesaisi

Ramazan Bayramı sonrasında Cumhur İttifakı’nda yeni anayasa mesaisi hızlanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasa önerisini kamuoyuyla paylaşmıştı. MHP’nin taslağını incelemeye alan AK Parti de kendi metninde nihai aşamaya geldi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Anayasada taslak mesaisi
Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli

AK Parti’nin çalışması akademisyen ve hukukçular tarafından son kez gözden geçirildikten sonra taslak metin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın onayladığı metin MHP’ye gönderilecek.

AK Parti ve MHP birbirlerinin taslaklarını inceleyecek. Bu kapsamda son kararı vermek için bu hafta içerisinde Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya gelmesi planlanıyor. Liderler zirvesinde anayasa metni değerlendirilecek. Cumhur İttifakı’nın hazırlayacağı metne son şeklini yine liderler verecek. Hazırlanan ortak metin Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerine de iletilecek.

Bahçeli açıkladı: MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı
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Bahçeli açıkladı: MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı
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