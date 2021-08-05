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KAHRAMANMARAŞ

Andırın’a renk katacak millet bahçesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da başlatılan “Millet Bahçesi” projesinde çalışmalar sürüyor. Toplamda 50 bin metrekare alana sahip olacak yeni rekreasyon alanı, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla ilçeyi renklendirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andırın’a renk katacak millet bahçesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yatırımlarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da başlatılan “Millet Bahçesi” projesinde çalışmalar sürüyor. Toplamda 50 bin metrekare alana sahip olacak yeni rekreasyon alanı, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla ilçeyi renklendirecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yatırımlarını sürdürüyor. Andırın ilçesine bir süre önce kazandırılan Millet Konağı’nın ardından ilçeye renk getirecek “Millet Bahçesi” projesine de başlanmıştı. Minareli Asma Köprü mevkiinde yapımı gerçekleştirilen yeni projede sert zemin uygulamaları büyük ölçüde tamamlanırken, parke ve bordür uygulamalarıyla zemin konturları belirlendi.

  • Ahşap uygulamalar ve bitkilendirme - peyzaj çalışmalarına başlanacak tesis, 50 bin metrekare alan üzerinde hizmet verecek. Yeşil alanların hakim olacağı rekreasyon alanını sahip olduğu sosyal donatılar ve onlarca farklı türden bitkilerle ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Kent mobilyaları, yürüyüş yolları, açık otopark, spor sahaları ve oyun gruplarının yer alacağı projenin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
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