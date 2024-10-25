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Anında imha edildi: Hatay'da 220 kilogram sağlıksız et ele geçirildi

Anında imha edildi: Hatay'da 220 kilogram sağlıksız et ele geçirildi

16:4625/10/2024, Cuma
AA
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Dört işletmeye toplam 150 bin lira ceza kesildi.
Dört işletmeye toplam 150 bin lira ceza kesildi.

Hatay’da zabıta ekipleri, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram eti imha etti. Yapılan denetimlerde, etlerin hijyenik standartlara uymadığı tespit edilerek, kamu sağlığını korumak amacıyla yerinde yok edildi.

Hatay'da sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram et, zabıta ekiplerince imha edildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri gıda imalatı ve satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi.


Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı denetimlerde, uygun saklama koşullarına sahip olmadığı tespit edilen 2 işletmenin ürünlerine el konuldu.


El konulan 220 kilogram et, ekipler tarafından imha edildi.


Denetimler kapsamında, kurallara uymadığı tespit edilen et ve et ürünleri satan 4 işletmeye toplam 150 bin lira ceza kesildi.




#gıda
#Hatay
#sağlık

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