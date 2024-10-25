Anında imha edildi: Hatay'da 220 kilogram sağlıksız et ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, beş ayda artan tavuk eti fiyatları için ihracatı sınırlayan önlemler getirirken, yeni bir tedbir daha aldı. Beyaz et ihracatı yapacak firmaların son üç yıllık verilerine bakılacak. Söz konusu firmalar, son üç yılda yaptığı ihracatın aritmetik ortalamasının üzerinde ihracat yapamayacak. Yeni düzenlemeyle piyasada fiyatların gevşemesi bekleniyor.