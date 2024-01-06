Ankara 2 No'lu Baro: Yargıtay'ın Can Atalay kararı Anayasaya uygun ve hukuki çerçevede eksiksiz

Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının istisnasının yine Anayasa'nın 14'üncü maddesi olduğu, bu maddeyi uygulanamaz kabul ederek verilen kararın hukuki olarak yok hükmünde olacağı aktarılan açıklamada, "Hukuken yok hükmünde olan bir karara uyulamayacağına dair Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir." ifadesine yer verildi.