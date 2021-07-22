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ANKARA

Ankara 2 Nolu Barosu son aşamada

Ankara 2 Nolu Baro’nun Kurucular Kurulu üyesi Eyüphan Korkmaz, halihazırda şu anda toplanılan imza sayısıyla Türkiye’deki mevcut barolar içinde 13’üncü sırada oldukları söyledi. Korkmaz, “Çok daha iyi bir katılım sayısı ile ağustos ayı içerisinde kuruluş başvurusunu Türkiye Barolar Birliği’ne yapma niyetindeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankara 2 No.’lu Baro’nun Kurucular Kurulu üyesi Eyüphan Korkmaz: Son aşamada
Eyüphan Korkmaz

ABDULLAH SARİCA / ANKARA

Ankara 2 Nolu Baro’nun kuruluş başvurusunun ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor. Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen mevzuat ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. Ankara’da bir araya gelen bazı hukuk dernekleri de Ankara 2 Nolu Baro’nun kurulması için 21 Ağustos 2020’de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuruda bulunmuştu.

BAŞVURU AĞUSTOSTA

Yeni baronun kurucular kurulu üyesi avukat Eyüphan Korkmaz, ikinci baronun kuruluş süreciyle ilgili Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Halihazırda şu anki sayımızla Türkiye’deki mevcut barolar içinde 13’üncü sırada olduğumuzu ve çok daha iyi bir katılım sayısı ile ağustos ayı içerisinde kuruluş başvurusunu TBB’ye yapma niyetindeyiz” bilgisini verdi.

KOVİD-19 ETKİLEDİ

Korkmaz, “TBB’ye yapacağımız müracaatımızı ve genel kurulumuzu, pandeminin yayılmasını engellemek ve aşılanma oranının artarak meslektaşlarımızın daha da güvenli bir ortamda seçime gidebilmesi adına bekletiyoruz” dedi. Korkmaz, Kovid-19 salgınının baronun kuruluş çalışmalarını sekteye uğrattığını dile getirerek, “Kalabalık ve bir araya gelebilecek tüm organizasyonları iptal etmek durumunda kaldık. Daha çok telefon ile diyalog kurmak suretiyle çalışmalarımızı şekillendirdik” diye konuştu.

UMUT VE ÇÖZÜM OLMAYA GELİYORUZ

“Ankara 2 No.’lu Baro, ilk anda kurucu meslektaşlarımıza, devamında ise mesleğimize umut ve çözüm olmaya gelmektedir” ifadesini kullanan Korkmaz, şunları söyledi: “Baromuz, gerek Ankara’da avukatlık mesleğini sürdüren tüm avukat meslektaşlarımız gerekse 150 bini geçen ülkemiz avukatları adına öncelikle avukatlara hizmet kalitesinin ne denli üst bir perdeye taşındığını ve taşınabileceğini, devamındaysa rekabet gücünün diğer barolarda nasıl hizmet kalitesi çıtasını yukarıya taşıdığını görme imkanı sunacaktır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına Adalet Bakanlığı’nı fevkalade zorlayacağız, talepkar olacağız.” Korkmaz, Avukat Meslek Sorunları Kurulu ve Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu gibi oluşumların şimdiden çalışmalarına başladığını ifade etti.

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