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POLİTİKA

Ankara Barosu Danıştay'a başvurdu: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı iptal edilsin

Avukatların sorunlarından çok siyasetle ilgili konularla gündeme gelen Ankara Barosu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı.

Haber Merkezi AA
Ankara Barosu
Ankara Barosu

Ankara Barosu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın "fonksiyon gaspı nedeniyle yok hükmünde olduğu" savunuldu. Açıklamada, kararın Anayasa'ya aykırılık taşıdığı öne sürülerek, davanın bu nedenle açıldığı aktarıldı.

Dava dilekçesinde, davaya konu kararın dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesine ilişkin Anayasa'ya aykırılık itirazında da bulunulduğu kaydedildi.

Diyanet İşleri'ni hedef göstermişlerdi

  • Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı, cuma namazı hutbesindeki "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" sözlerinden dolayı hedef gösterip hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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