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POLİTİKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yardım isteyen vatandaşa cevap: Valiliğe iletin

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pek çok vatandaş yağış sonrası oluşan sel felaketinde mağdur olurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir görüntüsü büyük tepki çekti. Yavaş, kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa "Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO’ya da verin." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan yardım isteyen vatandaşa cevap: Valiliğe iletin
Mansur Yavaş

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı.

21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

MANSUR YAVAŞ: BAŞKASI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN

Kenti etkisi altına alan şiddetli yağışlardan mağdur olan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yardım istedi. Yavaş ise sel felaketinde mağdur olan vatandaşları Valiliğe yönlendirdi. Mansur Yavaş kameraya yansıyan görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO’ya da verin."

Yavaş'ın bu çıkışı tepkilere neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki çeken sözler: Talepleri Valiliğe iletin
OYNAT 00:19
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki çeken sözler: Talepleri Valiliğe iletin
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, selzedelerden gelen yardım taleplerini, 'Valiliğe ya da ATO'ya iletin.' dediği video sosyal medyada büyük tepki çekti.


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