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ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında kurumun iletişimi sağlayan fiber kablolarına büyük ölçüde zarar verdi. TRT, dikkatsiz çalışma sonrası yayınlarında kesintiler yaşandığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti
Zarara uğrayan sistemin onarımı için çalışmalar başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarara uğratıldı.

TRT, dikkatsiz çalışma sonrası TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarda kesintiler yaşandığını belirtti.

Sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu'nun yeni bir hat döşeme çalışmasına başladığı öğrenildi.

İş makinesinin zarar verdiği fiber kablo sistemi böyle görüntülendi.
İş makinesinin zarar verdiği fiber kablo sistemi böyle görüntülendi.

TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT, "yayınların kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır" notunuyla sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.

'EKİPLERİN DİKKATSİZ ÇALIŞMASI'

Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır.

  • TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır.

'KESİNTİLER İÇİN ÖZÜR DİLERİZ'

Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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