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Ankara'da Cuma namazı saati 16 Mart! Ankara namaz vakitleri

Ankara Cuma namazı saati

Ankara Cuma namazı saati Ankara Cuma saati, Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve tam vaktinde camide bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ankara'da 16 Mart Cuma saati kaçta? Haberimizde Ankara Cuma saati ve namaz vakti detaylarını bulabilirsiniz...

Haber MerkeziYeni Şafak
Ankara'da Cuma namaz saati 13:03'de.
Ankara'da Cuma namaz saati 13:03'de.

Her hafta olduğu gibi bu haftada camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da 16 Mart Cuma namazı saatini araştırıyor. Tam vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar, "Ankara Cuma vakti" ve "Ankara Cuma saati" aramaları ile namaz vaktini öğrenmek istiyor. İşte Ankara Cuma saati ve namaz vakti detayları.

Ankara Cuma namazı saati

İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazının saatini öğrenmek isteyen vatandaşlar namazın saatini internette sorguluyor. Namaz saatini vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar Cuma namazını eda edecek.

Ankara'da 16 Mart 2018 Cuma ezanı, saat 13.03'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak. Milyonlarca Müslüman, camilerde İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı ibadetini yerine getirecek.

Ankara'da namaz vakitleri için tıklayınız

İl il cuma namazı saatleri 16 Mart
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İl il cuma namazı saatleri 16 Mart

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