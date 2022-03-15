Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması' ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları belirlenen ve aktif görevde olan bir yarbay, bir teğmen, yedi ile daha önce ihraç edilen bir binbaşı, iki üsteğmen, bir askeri öğrenci ile bir 'mahrem imam' olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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